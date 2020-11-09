TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."
09.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:06
TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.
TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci