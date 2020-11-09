TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."
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TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."

09.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:06
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

TCMB Başkanı Ağbal: "Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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