TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek...
27.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:51
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır.
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci