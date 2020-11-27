TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek...
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TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek...

27.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:51
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır.

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 10:54:32. #1.15#
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