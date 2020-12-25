TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve...
25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:36
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci