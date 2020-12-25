TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük...
25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:38
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.
TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci