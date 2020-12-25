TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük...
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TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük...

25.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:38
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

TCMB Başkanı Ağbal: "Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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