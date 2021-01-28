TCMB Başkanı Ağbal: "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."
28.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:57
TCMB Başkanı Ağbal: "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
TCMB Başkanı Ağbal: "(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt