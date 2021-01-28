TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden...
28.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:07
TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır.
TCMB Başkanı Ağbal: "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci