TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para...
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TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para...

09.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:54
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız."

TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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