TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para...
09.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:54
TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız."
TCMB Başkanı Ağbal: "2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci