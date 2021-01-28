TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal...
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TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal...

28.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:47
TCMB Başkanı Ağbal:

TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak.

TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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