TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal...
28.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:47
TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak.
TCMB Başkanı Ağbal: "2021 yılında finansal istikrarın güçlendirilmesi bakımından Merkez Bankası, döviz ve TL likidite yönetiminde de finansal istikrara destek verecek politika çerçevesini uygulayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt