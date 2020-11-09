TCMB Başkanı Ağbal: "19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından...
09.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:08
TCMB Başkanı Ağbal: "19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.
TCMB Başkanı Ağbal: "19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci