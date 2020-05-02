TCMB Başkan Yardımcısı Şener: Dönüşümü yönlendirmeyi amaçlıyoruz
02.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:25
TCMB'nin BKM'ye hissedarlık kararıyla ilgili konuşan TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır" dedi.
TCMB'nin BKM'ye hissedarlık kararıyla ilgili konuşan TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır" dedi.