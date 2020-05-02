TCMB Başkan Yardımcısı Şener: Dönüşümü yönlendirmeyi amaçlıyoruz

TCMB'nin BKM'ye hissedarlık kararıyla ilgili konuşan TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener, "Bu karar, ödeme sistemleri ve finansal teknolojilere uyumu güçlendirmek ve bu dönüşümü yönlendirmek amaçlıdır" dedi.