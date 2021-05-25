TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen getirildi

TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen getirildi
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Özbaş, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Semih Tümen kimdir?

1977 yılında Elazığ'da doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun oldu. Tümen, sonrasında 2006'da London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007'de Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012'de ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

Tümen, 2002'de TCMB'de uzman yardımcısı olarak göreve ve 2011'e kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016'da Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018'de ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum'da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı.

Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Alişan Sibel Can Hülya Avşar
Spor Ali Koç Ersun Yanal Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TCMB Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen getirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 08:48:09. #1.11#

title