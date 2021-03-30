TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu
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TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

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TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken yerine Mustafa Duman atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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