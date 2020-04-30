TCMB, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
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TCMB, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu

TCMB, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
30.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:35

Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu.

Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'ne (BKM) hissedar olmasına ilişkin duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) "ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme" yetkisi verilmiştir.

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM), Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir. TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmuştur."

(İHA)

Kaynak: İHA

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