Haberler » Ekonomi » Haber

Tcmb: Bankalar Kredi Standartlarını Gevşetti

TCMB'nin anketine göre, bankalar, bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşetti.

Tcmb: Bankalar Kredi Standartlarını Gevşetti

TCMB'nin anketine göre, bankalar, bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşetti.

Kaynak: Dunya.com