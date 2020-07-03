TCMB Banka Kredileri Eğilim Anketi Açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği yönündedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Yılın üçüncü çeyreğine

ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği

yönündedir." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin bankaların 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ve üçüncü çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketinin sonuç ve değerlendirmesi yayımlandı.

Ankete ilişkin yapılan değerlendirmeye göre 2020'nin ikinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları

krediler ile tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları gevşettiği görüldü.

İşletmelere verilen krediler kredi türüne göre incelendiğindeyse, yabancı para cinsinden

açılan krediler dışındaki tüm işletme kredi türlerinde standartlar gevşedi.

Yılın üçüncü çeyreği için beklentiler ise yabancı para cinsinden açılan

işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde gevşemenin devam

edeceği yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde

işletmelere kullandırılan tüm kredi türlerinde talebin arttığı gözlendi. Bireysel kredi türlerinde, taşıt kredi taleplerinde artış görülürken, konut ve diğer bireysel

kredilerde talepte azalış yaşandı.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, yabancı

para cinsinden açılan işletme kredileri hariç diğer işletme ve bireysel kredi türlerinde

talebin artmaya devam edeceği yönünde oldu.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde

yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarının gevşediği görüldü. Yılın üçüncü çeyreğine

ilişkin beklentiler, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında gevşemenin devam edeceği

yönünde gerçekleşti.

Kaynak: AA