Tcmb Banka Kredileri Eğilim Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketinde, bankaların, bu yılın ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşettiği kaydedildi.



TCMB'nin, bankaların 2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'nin Nisan-Haziran 2017 dönemi sonuçları yayımlandı.



Ankette, bankaların, 2017 yılının ikinci çeyreğinde işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları gevşettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:



" Bireysel kredilerde ise bankaların, tüm

bireysel kredi türlerine uygulanan standartları temelde aynı bıraktığı görülmektedir. 2017 yılının üçüncü çeyreği için beklentiler, işletme kredilerinde standartların bir miktar sıkılaşacağı, tüm bireysel kredi türlerinde ise temelde aynı bırakılacağı yönündedir."



Ankette, kredi talebi açısından bakıldığında, son iki çeyrekte azalış gösteren işletmelerin kredi taleplerinin, bu çeyrekte önemli bir artış gösterdiği, bireysel kredi türleri incelendiğinde ise konut ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken, taşıt kredi talebinde ciddi bir azalış gerçekleştiği belirtildi.



Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaştığı aktarılan ankette,"Yurt dışı fonlama

koşulları gevşemiştir. 2017 yılı üçüncü çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi

fonlama koşullarının bir miktar gevşeyeceği, yurt dışı fonlama koşullarının da

sıkılaşacağı yönündedir." ifadelerine yer verildi.