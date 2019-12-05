TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli...
TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir.
05.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42
TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."
Kaynak: AA