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TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli...

TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir.

05.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42
TCMB:

: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA
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