05.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:42

TCMB: "Banka, 2020'de zorunlu karşılık uygulamasını temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek şekilde kullanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA