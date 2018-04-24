Tcmb Bahar Dönemi Yatırım Anketini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2018 Bahar Dönemi Yatırım Anketi'ne göre, bu yıl bahar döneminde, 2017'de yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari artış oranı, 2017 güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 40,8 oldu.