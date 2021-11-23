TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TCMB:

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title