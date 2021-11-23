TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu...
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.
TCMB: "Aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yapılarak olası kayıplara karşı uyarma lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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