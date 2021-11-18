TCMB: "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi... - Haberler Ekonomi
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TCMB: "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi...

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
TCMB:

TCMB: "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir.

TCMB: "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir."

TCMB: 'Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir.'

TCMB: "Gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir."

 TCMB: 'Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.'

TCMB: "Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir."

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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