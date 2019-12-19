TÇMB Antalya'da beton yol ve uygulamalarını anlattı

19.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:47

Son olarak Antalya'da İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İl Genel Meclis Üyeleri Derneği Eğitimi'nde beton yol yaşam döngüsü ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulamaları gündeme taşındı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İl Genel Meclis Üyeleri Derneği Eğitim Semineri'nde TÇMB Teknik Danışmanı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, açılış konuşmasında ülkemizde otoyolların ve devlet yollarının yüzde 50'sinin, il yollarının %10'unun ve yerel yönetim yol ağının %20'sinin beton yol olmasıyla ilk yapım maliyetinde büyük oranda tasarruf sağlanabileceğini belirtti. Yaman, "KGM yol ağında Beton Yolların tercih edilmesiyle her yıl KGM tarafından yapılan bakım onarım masrafları azalacaktır. Sağlanan maddi tasarrufla her dört yılda bir Avrasya Tüneli maliyeti kadar tasarruf sağlanacaktır" dedi ve şöyle devam etti: "Ülkemizde yol yapımında bitümlü bağlayıcı kullanılmaktadır. Beton yolların yaygın kullanımı tercih edilirse ithal bir ürün olan bitüme yapılan harcamadan tasarruf edilebilecek, yerli üreticilerimiz kazanacaktır. Yerel Yönetimlerde Beton Yolların daha yaygın olarak tercih edilmesiyle ise ömrü 3-4 kat daha uzun ve daha konforlu bir yol ağına sahip olunacaktır."

Trafik kazalarında ölüm oranını yaklaşık %20 azaltan beton bariyerlerin Avrupa'da yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Yaman: "Bu kapsamda, ülkemizde de EN 1317 standardına uygun beton bariyerlerin orta refüjlerde kullanımı yaygınlaşmalıdır" dedi.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman seminerde ayrıca bir de sunum gerçekleştirdi.

Dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yollar, uzun ömürlü oluşu, düşük yapım maliyeti, öz kaynaklarla üretilerek yerli olması, alternatif yollara kıyasla daha yüksek trafik yükünü taşıyabilmesi, daha açık renkli olması dolayısıyla yollarda ışıklandırma gereksinimini azaltması gibi avantajlarıyla son 10 yıldır Türkiye'de de birçok belediyenin tercihi oluyor. Silindirle sıkıştırılmış beton yol teknolojisi sayesinde ülke çapında birçok belediye mevcut ekipmanlarla kolaylıkla imal edilebilen daha güçlü, daha dayanıklı ve daha düşük maliyeti olan beton yolları uygulamaya başladı.

Kaynak: Bültenler