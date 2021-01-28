TCMB/Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlılıkla sürdürülecek

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejiminin "sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.

Ağbal, 2021 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda, "Para Politikası Stratejisi"ni şöyle özetledi:

"Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla sürdürülecektir. "Para Politikası Kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacaktır."Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruş, yüzde 5 hedefine ulaşılacak 2023 yılına kadar, uzun bir süre, kararlılıkla sürdürülecektir."Mevcut verilerin yanı sıra, elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaşma önden yapılacaktır."Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır."Ağbal sunumunda, son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişle ham petrol beklentileri yukarı yönlü güncellendiğinin altını çizerek, ham petrol tahmininin de 2021 için 54.4 dolar, 2022 için 52.1 dolar olduğunu belirtti.2021 yılına ilişkin ithalat fiyatları varsayımının da yukarı yönlü güncellendiğinin altını çizen Ağbal, "Gıda fiyat enflasyonunu 2021 için 1 puan artışla yüzde 11.5'e revize ettik. Gıda tahminimizde yukarı yönlü en belirgin riskler uluslararası fiyatlar ve turizm" dedi.Enflasyonun orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ek sıkılaştırmanın da "kararlılıkla" yapılacağını vurgulayan Ağbal, "Yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar enflasyon para politikası faiz patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge korunacak" diye ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı