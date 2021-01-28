TCMB/Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlılıkla sürdürülecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TCMB/Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlılıkla sürdürülecek

28.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:57
TCMB/Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlılıkla sürdürülecek

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejiminin "sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedeflemesi rejiminin "sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı.

Ağbal, 2021 yılının ilk Enflasyon Raporu toplantısındaki sunumunda, "Para Politikası Stratejisi"ni şöyle özetledi:

"Enflasyon hedeflemesi rejimi sade bir operasyonel çerçevede tüm unsurlarıyla kararlılıkla sürdürülecektir. "Para Politikası Kurulu elindeki bütün araçları zamanlı ve etkili bir şekilde kullanacaktır."Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruş, yüzde 5 hedefine ulaşılacak 2023 yılına kadar, uzun bir süre, kararlılıkla sürdürülecektir."Mevcut verilerin yanı sıra, elde edilecek her türlü yeni verinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ilave sıkılaşma önden yapılacaktır."Yüzde 5 hedefine varıncaya kadar gerçekleşen/beklenen enflasyon oranı patikası ile para politikası faiz oranı patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge sürekli korunacaktır."Ağbal sunumunda, son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişle ham petrol beklentileri yukarı yönlü güncellendiğinin altını çizerek, ham petrol tahmininin de 2021 için 54.4 dolar, 2022 için 52.1 dolar olduğunu belirtti.2021 yılına ilişkin ithalat fiyatları varsayımının da yukarı yönlü güncellendiğinin altını çizen Ağbal, "Gıda fiyat enflasyonunu 2021 için 1 puan artışla yüzde 11.5'e revize ettik. Gıda tahminimizde yukarı yönlü en belirgin riskler uluslararası fiyatlar ve turizm" dedi.Enflasyonun orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda ek sıkılaştırmanın da "kararlılıkla" yapılacağını vurgulayan Ağbal, "Yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar enflasyon para politikası faiz patikası arasındaki düzey güçlü bir dezenflasyonist denge gözetilerek oluşturulacak ve bu denge korunacak" diye ekledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Ebru Yaşar Hande Erçel Guy Ritchie
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TCMB/Ağbal: Enflasyon hedeflemesi kararlılıkla sürdürülecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:57:29. #1.16#
title