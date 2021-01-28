TCMB 2021 enflasyon öngörüsünü yüzde 9.4 olarak korudu

Merkez Bankası (TCMB) 2021 yıl sonu enflasyon orta nokta öngörüsünü, yüzde 9.4 olarak korudu.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın Enflasyon Raporu Toplantısı'nda yaptığı sunuma göre, 2022 sonu enflasyon tahmini yüzde 7.0 olarak sabit tutuldu.

Ağbal sunumda, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve bekleyişlerdeki iyileşmenin devam etmesi ile enflasyondaki düşüş eğiliminin devam edeceği öngörülmektedir" dedi.Sunuma göre;2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere, yüzde 7.3 ile yüzde 11.5 aralığında;2022 yılı sonunda orta noktası yüzde 7.0 olmak üzereş yüzde 4.6 ile yüzde 9.4 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü.Buna göre, 2021 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapor ile kıyaslandığında;Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki güncelleme -0.4 puan,2021 gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme +0.2 puan,yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları kaynaklı güncelleme -0.3 puan,reel birim işgücü maliyetlerindeki artış +1.0 puan,enflasyon beklentilerindeki düşüş -0.5 puan etki yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı