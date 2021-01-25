TCMB 2021 birinci Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta yayımlanacak
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TCMB 2021 birinci Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta yayımlanacak

25.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:26
TCMB 2021 birinci Enflasyon Raporu 28 Ocak'ta yayımlanacak

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ocak'ta sanal ortamda gerçekleştirecek.

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ocak'ta sanal ortamda gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 10: 30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.Merkez Bankası'nın 2021 yılı programına göre, ikinci Enflasyon Raporu 29 Nisan'da, üçüncü Enflasyon Raporu 29 Temmuz'da ve dördüncü Enflasyon Raporu 28 Ekim'de yayımlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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