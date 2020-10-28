TCMB 2020 "gıda enflasyonu" öngörüsünü 3.0 puan yükseltti

Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü enflasyon raporunda, 2020 yılı için gıda enflasyonu öngörüsünü, önceki rapordaki yüzde 10.5'ten, 3.0 puan artırarak, yüzde 13.5 düzeyine, 2021 yılı için gıda enflasyonu öngörüsünü de, önceki rapordaki yüzde 8.0'den 2.5 puan artırarak önceki yüzde 10.

Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü enflasyon raporunda, 2020 yılı için gıda enflasyonu öngörüsünü, önceki rapordaki yüzde 10.5'ten, 3.0 puan artırarak, yüzde 13.5 düzeyine, 2021 yılı için gıda enflasyonu öngörüsünü de, önceki rapordaki yüzde 8.0'den 2.5 puan artırarak önceki yüzde 10.5 düzeyine yükseltti.

TCMB Başkanı Murat Uysal sunumunda, enflasyona ilişkin güncellemeleri şöyle açıkladı:

"2020 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki Rapor ile kıyaslandığında;Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş: +1.6 puan,Çıktı açığındaki güncelleme: +0.9 puan,2020 gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme: +0.7 puan,Hizmet sektörüne getirilen vergi indirimleri kaynaklı güncelleme: -0.2 puan,

Enflasyon ana eğilimindeki artış ve başlangıç koşullarındaki güncelleme: +0.2 puan,etki yapmıştır."Bu çerçevede, 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 3.2 puan yukarı yönlü güncellenmiştir."2021 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki Rapor ile kıyaslandığında;Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki güncelleme +0.8 puan,Çıktı açığındaki güncelleme +0.3 puan,2021 gıda enflasyonu varsayımındaki güncelleme: +0.5 puan,Enflasyon ana eğilimindeki artış ve başlangıç koşullarındaki güncelleme: +1.6 puan,etki yapmıştır."Bu çerçevede, 2021 yıl sonu enflasyonu 3.2 puan yukarı yönlü güncellenmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı