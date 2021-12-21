TCMB: "1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla...
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TCMB: "1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecek"
TCMB: "1 ve 3 ay vadeli gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimi kamuoyu ile paylaşılacak, firmalar bankalar aracılığıyla katılım sağlayabilecek"
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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