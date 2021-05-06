TCL Rampage sezonları tamamlandı!
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TCL Rampage sezonları tamamlandı!

TCL Rampage sezonları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ödül kazanan tüm oyunculara tebrikler!

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen TCL Rampage sezonları tamamlandı.

16-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen TCL Topluluk Rampage 2. Sezonu tamamlandı. İlk 5 sıradaki oyuncuya ödülleri verildi. İlk 5 sıradaki oyuncular ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

BurnItUp | Oynanan 133 Maç | Kazanma %si 57 | DROP Plus 7.1 Gaming Kulaklık Ödülü

FuXERY | Oynanan 115 Maç | Kazanma %si 58 | BYGAME-K1 RGB Mekanik Klavye

-faxonN | Oynanan 152 Maç | Kazanma %si 53 | X-PIKE Kablosuz Gaming Mouse

JackLiFLy | Oynanan 149 Maç | Kazanma %si 53 | X-SPACE Gaming Mouse

stann4force | Oynanan 85 Maç | Kazanma %si 62 | X-STAND Kulaklık Standı

01-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen TCL 1vs1 Ligi Rampage 1. Sezonu tamamlandı. İlk 2 sıradaki oyuncuya ödülleri verildi. İlk 2 sıradaki oyuncular ve aldıkları hediyeler ise şu şekilde:

M3L1HC | Oynanan 123 Maç | Kazanma %si 87 | SELECT Mekanik Klavye

Samarskis | Oynanan 45 Maç | Kazanma %si 87 | X-SPACE Gaming Mouse

Bir sonraki sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın!

Kaynak: Playerbros

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