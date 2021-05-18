TCL Rampage Sezon 4 başladı!

Büyük ödüller tekrardan TCL'de!

Rekabetçi oyunlarda Türk oyuncuları tek bir çatı altında toplayarak lig, turnuva ve etkinlikler düzenleyen TCL Rampage Sezon 4 başladı. Kıyasıya rekabetin 1 ay boyunca doruklarda yaşandığı lig 4. sezonuyla geri dönüyor. TCL sosyal medya hesapları yeni sezonun başladığını duyuran bir görsel paylaştı.

Siz de topluluk üzerinden oynadığınız maçlardan puan toplayarak sıralamaya girebilir, muhteşem ekipmanlardan oluşan ödül havuzuna ortak olabilirsiniz. 16-31 Mayıs tarihleri arasında devam edecek sezon sonunda verilecek ödüller ise şu şekilde:

Rampage Drop Plus 7.1 Gaming Kulaklık

Rampage BYGAME-K1 RGB Mekanik Klavye

Rampage X-PIKE Kablosuz Gaming Mouse

Rampage X-SPACE Gaming Mouse

Rampage X-STAND Kulaklık Standı

Yeni sezonda mücadele edecek tüm oyunculara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros