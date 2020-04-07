TCL 10 Serisi Telefonlar Tanıtıldı! İşte Özellikleri Yakın zaman önce Türkiye'de satışa başlayan TCL Communication, dün yaptığı açıklama ile TCL 10 Serisi telefon modellerini tanıttı.

Yakın zaman önce Türkiye'de satışa başlayan TCL Communication, dün yaptığı açıklama ile TCL 10 Serisi telefon modellerini tanıttı. TCL 10L, TCL 10 Pro ve TCL 10 5G modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, orta ve üst segmente hitap eden telefonlarını gün yüzüne çıkarmış oldu.

TCL Industrial Holdings CEO'su Kevin Wang, yeni telefonlar ilgili şunları söyledi: "Dünyanın önde gelen tüketici elektroniği markalarından biri olan TCL'i mobil alanı da kapsayacak şekilde genişleterek hayatın birçok alanında tam entegre bir akıllı ürün ekosistemi sunan küresel üreticilerden biri oluyoruz. Böylece müşterilerimize birbiriyle sorunsuz bir şekilde çalışabilen geniş ürün yelpazesini herkesten daha uygun maliyetle sunabiliyoruz."

TCL 10 5G Özellikleri

Şirketin 5G özellikli ilk akıllı telefonu olan TCL 10 5G, 5G bağlantının sunduğu faydaları modern ve uygun maliyetli bir ürün arayan tüketicilere ulaştırıyor. Snapdragon 7 serisi 5G SoC'sinden (Sistem üzeri Çip) güç alan TCL 10 5G, daha hızlı yükleme, indirme ve yükseltilmiş Wi-Fi bağlantı stabilliği için artırılmış veri bant genişliği sunuyor. TCL 10 5G aynı zamanda büyük ve modern 6.53 inçlik FHD+ DotchTM ekranı sayesinde yüzde 91 ekran-gövde oranına ulaşıyor.

TCL 10 5G'nin arkasında bulunan dört kameralı kurulumda ise 64MP yüksek çözünürlüklü ana kamera, 118 dereceli ultra geniş açılı kamera, kullanıcı yalnızca 2 cm gerideyken süper yakın kareler çekmesini sağlayan bir makro kamera ve Bokeh efektiyle profesyonel kalitede fotoğraflar için de derinlik kamerası yer alıyor. TCL 10 5G'nin ön tarafında yer alan 16MP kamera ise daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak ve dördü bir arada büyük piksel teknolojisiyle özçekimleri üst seviyeye taşıyor. Dördü bir arada büyük piksel teknolojisi, daha parlak özçekim fotoğrafları oluşturmak için otomatik olarak dört pikseli birleştiriyor ve cihazın düşük ışıktaki özelliklerini iyileştiriyor.

TCL 10 Pro Özellikleri

TCL'in ürettiği 6.47 inçlik FHD+ eğimli AMOLED ekranın kullanıldığı, 2020 iF Tasarım Ödülü'nü ve 2020 Red Dot Ödülü'nü kazanan TCL 10 Pro, kullanıcılarına yüksek bir renk netliği ve çözünürlük sunuyor. Eğimli tasarımıyla ekran adeta dışarı taşarken küçük çerçeveler de ekran-gövde oranını yükseltiyor ve Kenar Çubuğu da uygulamalara hızlı bir şekilde tek elle erişilmesini sağlıyor.

TCL 10 Pro aynı zamanda kullanıcılarının kilidi hızlıca açabilmesi için ekranının altında parmak izi okuyucusu da barındırıyor. Neredeyse gerçek hayata yakın renkler üreterek gelişmiş görüntü ve video kalitesi sunan NXTVISION teknolojisinden avantaj kazanan TCL 10 Pro, Netflix içeriklerini HDR 10 kalitesinde oynatabilen sayılı akıllı telefondan birisi.

Böylece kontrastı artırılmış ve renkleri zenginleştirilmiş birçok HDR içerik, uygun bir fiyatla kullanıcıya ulaşıyor. TCL 10 Pro'daki yapay zekadan güç alan görüntüleme teknolojisi, düşük ışıkta bile net ve renkli fotoğraf çekebiliyor ve özçekim yapabiliyor. TCL 10 Pro'da 64MP yüksek çözünürlüklü kamerasından, 2.9 μm büyük piksel düşük ışıklı video kamerasından, 123 derecelik süper geniş açılı kameradan ve makro kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca 24MP ön kamerası da bulunuyor.

TCL 10L Özellikleri

TCL 10L, en düşük bütçenin bile karşılayabileceği fiyat aralığında kaliteli özellikler ve tasarım sunuyor. 6GB RAM ve Qualcomm(r) Snapdragon(tm) 665 işlemcinin yanı sıra hızlı performans ve düşük güç tüketimi için yapay zeka platformuna sahip.

TCL 10L modeli 6.53 inç FHD+ DotchTM ekranı ve yüzde 91 ekran-gövde oranıyla sürükleyici bir deneyim sunuyor. NXTVISION'ın yanı sıra görüntüleme motorundan güç alan cihazın kullanıcıları, daha yüksek renk doğruluğu ve gerçek zamanlı görüntü iyileştirmeleriyle görselleri yeni bir seviyeye taşıyor. TCL 10L aynı zamanda 4 arka kamera ve 16MP özçekim kamerası barındırıyor.

Kameraların tamamı, arka fonu tanımak ve fotoğrafı iyileştirmek için yapay zeka teknolojisinden güç alıyor ve en iyi fotoğrafı oluşturuyor. TCL 10L'de aynı zamanda Stop Motion video özelliği sayesinde düzenleme gerektirmeden eğlenceli ve yaratıcı video imkanı sunuyor.

TCL 10L, uygun maliyetine karşın arka tarafında göz alıcı parlaklık, holografik yüzey ve sunduğu üstün tutuş hissiyle şık 3D tasarımından ve konforundan ödün vermiyor. TCL 10L doğadan esinlenen Arktik Beyaz ve Mariana Mavisi renk seçenekleriyle 2020'nin ikinci çeyreğinden başlayarak Avrupa ve Birleşik Krallık'ta 249 Euro fiyat seçenekleriyle piyasada olacak.