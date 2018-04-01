TCK Çocukları Cinsel İstismardan Korumak Konusunda Yetersiz"
32 Baro'nun temsilcisinin katıldığı 'Çocuk Çalıştayı' sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde Türk Ceza Kanunu'nun cinsel suçlara ilişkin düzenlemelerinin, çocukları cinsel istismardan korumak konusunda yetersiz kaldığı belirtildi.
32 Baro'nun temsilcisinin katıldığı 'Çocuk Çalıştayı' sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde Türk Ceza Kanunu'nun cinsel suçlara ilişkin düzenlemelerinin, çocukları cinsel istismardan korumak konusunda yetersiz kaldığı belirtildi.
Kaynak: Dunya.com