TCG Yıldırım Gemisi Ordu'ya geliyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F-243) Gemisi, Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında, Ordu Limanı'nı ziyaret edecek.
29 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Ordu önlerine demir atacak olan TCG Yıldırım Gemisi, 3 gün boyunca Ordu'da kalacak. Halkın ziyaretine açık olacak TCG Yıldırım Gemisi, 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00'da demir alarak Ordu'dan ayrılacak. - ORDU
Kaynak: İHA
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