'TCG Nusret', 107 yıl sonra aynı rotada

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - ÇANAKKALE'de, 2011'de Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi, 107 yıl önce Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren 'Nusret Mayın Gemisi'nin rotasını izledi. Mayın dökülen alana bu kez protokol üyeleri, çelenk bıraktı. Törende konuşan Gemi Komutanı Yüzbaşı Arda Kesici, "Yüzbaşı Hakkı beyin komuta ettiği 'Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer; Türk askerine moral, Türk milletine sevinç kaynağı olmuştur" dedi.

'Nusret Mayın Gemisi', 8 Mart 1915'te Erenköy Koyu'nda sahile paralel döktüğü 26 mayın ile Çanakkale Deniz Zaferi'nin akışını değiştirdi. 'Nusret'in tarihte üstlendiği rolü ve önemini yaşatmak için 2011 yılında Gölcük'te aslına uygun inşa edilen 'TCG Nusret' mayın gemisi ile 107 yıl sonra tarihi anı bir kez daha canlandırıldı. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı yüzer iskelesinde bağlı olan gemi, bu sabah 07.15'te mayın dökülen alana doğru yol aldı. 107 yıl önce mayınların dökülmeye başladığı Erenköy mevkisinde tören yapıldı. Törene Vali İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile askeri personel ve davetliler katıldı.

Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, 107 yıl önce mayın bırakılan noktaya çelenk bıraktı. Daha sonra mayınlara çarparak batan 'Ocean', 'Bouvet', 'Goliati', 'Irresistible' batıklarının bulunduğu bölgeye geçildi. Tören, Vali Aktaş'ın 'Nusret Mayın Gemisi'nin şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.