TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi

TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörlerinin hizmete girdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, römorkörlerin dün Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'nda yapılan törenle hizmete alındığı belirtildi.

Paylaşımda, römorkörlerin 34 metre uzunluğa, 13,5 metre genişliğe, 6,2 metre su çekimine ve saatte 13 deniz mili sürate sahip olduğunu bilgisine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

SSB Başkanı Demir: 'MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi'
SSB Başkanı Demir: "MAM-T mühimmatımızın ilk test atışı AKINCI TİHA'dan başarıyla gerçekleştirildi"
Şarkıcı Günel'den olay açıklamalar!
Şarkıcı Günel'den olay açıklamalar!
İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
İngiltere, çocukların verilerini ihlal ettiği iddiasıyla TikTok'a dava açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TCG Kızılırmak ve TCG Yeşilırmak römorkörleri hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:22:42. #1.14#

title