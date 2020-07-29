TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisiyle arasında Orta ve Doğu Akdeniz? TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisiyle arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildiMİLL Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de değiz eğitimleri icra...

TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisiyle arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi MİLL Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de değiz eğitimleri icra edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi. Eğitime ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. FOTOĞRAF ANKARA, (DHA) Kaynak: DHA