TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu deniz eğitimleri icra etti Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de dün deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimden fotoğraflara yer verildi. Kaynak: AA