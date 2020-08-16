TCG Heybeliada, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS C.E. Sebastian korveti ile Karadeniz'de eğitim... Milli Savunma Bakanlığı, milli korvet TCG Heybeliada'nın Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS C.E. Sebastian korveti ile Karadeniz'de eğitim faaliyetleri icra ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, milli korvet TCG Heybeliada'nın Romanya Deniz Kuvvetlerine ait ROS C.E. Sebastian korveti ile Karadeniz'de eğitim faaliyetleri icra ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli korvetimiz TCG HEYBELİADA Romanya Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerine katılmayı müteakip; 16 Ağustos 2020 tarihinde Romanya Deniz Kuvvetleri'nden ROS C.E.SEBASTIAN korveti ile Karadeniz'de deniz eğitimleri icra etmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA