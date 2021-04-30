TCG Heybeliada gemisi Endonezya'nın kayıp denizaltısı için "KRI Nanggala Dua Edin" çağrısı yaptı
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TCG Heybeliada gemisi Endonezya'nın kayıp denizaltısı için "KRI Nanggala Dua Edin" çağrısı yaptı

TCG Heybeliada gemisi Endonezya'nın kayıp denizaltısı için 'KRI Nanggala Dua Edin' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Endonezya'nın kaybolan denizaltısı için yaptığı "Pray for KRI Nanggala" (KRI Nanggala Dua Edin) çağrısı, Endonezya tarafından "donanma kardeşliğinin kanıtı" olarak nitelendirildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, Endonezya'nın kaybolan denizaltısı için yaptığı "Pray for KRI Nanggala" (KRI Nanggala Dua Edin) çağrısı, Endonezya tarafından "donanma kardeşliğinin kanıtı" olarak nitelendirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait 53 kişilik mürettebatın bulunduğu KRI Nanggala-402 denizaltısı için Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) Deniz Harekatı kapsamında faaliyet gösteren TCG Heybeliada (F-511) gemisine asılan flamalarla kayıp denizaltı için dua edilmesi çağrısı yapıldı.

TCG Heybeliada ile Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait KRI Sultan Iskandar Muda Korveti arasında Lübnan sularında sancak-simafor eğitimi sırasında yapılan bu çağrı, Endonezya basınında geniş yer buldu.

KRI Sultan Iskandar Muda Korveti Gemi Komutanı Yarbay Abdul Haris, yaptığı basın açıklamasında, çağrının tüm KRI Sultan Iskandar Muda personelini şaşırttığını, duygulandırdığını ve dost ülke gemisinin acılarını paylaşmasından gurur duyduklarını belirterek "Bu davranış, Endonezya halkının, özellikle de Endonezya Deniz Kuvvetlerinin hissettiği derin üzüntüyü paylaşarak 'Donanma Kardeşliği" olarak bilinen kardeşçe bir bağa sahip olunduğunun kanıtıdır." ifadesini kullandı.

Endonezya basınından Republika gazetesi, haberi okurlara "Türkiye tatbikat sırasında 'Pray for KRI Nanggala' flamaları astı." manşetiyle duyurdu.

Serambinews gazetesi "Türk savaş gemisinin 'Pray for KRI Naggala' mesajı göndermesi, KRI Sultan Iskandar Muda personelini duygulandırdı." başlığını kullanırken Merdeka Jaya Pos gazetesi ise çağrıyı "Türk savaş gemisinden KRI Nanggala için dua" başlığıyla manşetine taşıdı.

KRI Nanggala-402 denizaltısı ile 21 Nisan'da Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde irtibat kesilmiş, Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, 25 Nisan'da denizaltıya ait olduğu sanılan enkazın Bali Adası açıklarında tespit edildiğini, denizaltının üç parçaya ayrıldığını açıklamıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti.

Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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