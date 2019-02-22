Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

Kaynak: DHA