Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.
Kaynak: DHA