Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

Tcg Heybeliada'dan Açık Deniz Petrol Platformu Deepsea Metro-1'e Refakat

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG HEYBELİADA, Açık Deniz Petrol Platformumuz DEEPSEA METRO-1'e Çanakkale Boğazı kuzeyine kadar sürecek refakat görevine devam ediyor.

Kaynak: DHA
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