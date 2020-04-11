TCG Gür ve TCG Burakreis Akdeniz'de eğitim torpidosu atışı yaptı
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TCG Gür ve TCG Burakreis Akdeniz'de eğitim torpidosu atışı yaptı

TCG Gür ve TCG Burakreis denizaltılarınca Akdeniz'de eğitim torpidosu atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
TCG Gür ve TCG Burakreis Akdeniz'de eğitim torpidosu atışı yaptı

TCG Gür ve TCG Burakreis denizaltılarınca Akdeniz'de eğitim torpidosu atışlarının başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TCG Gür ve TCG Burakreis denizaltılarımız tarafından 10 Nisan 2020'de Akdeniz'de eğitim torpidosu atışları başarı ile yapılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız su altında, su üstünde, havada ve karada harekata hazırlık eğitimlerine aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: AA

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