"TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir" - Haberler
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"TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu'nun, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu'nun, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir

TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir

TCG Göksu, ITS Margottın ve FS Auvergne ile birlikte Doğu Akdeniz'de eğitimlere devam etmektedir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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