MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı
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MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı

MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu fırkateynine eşlik eden yunusların ve kuşların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu fırkateynine eşlik eden yunusların ve kuşların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu fırkateynimize eşlik eden sevimli dostlarımız... Böyle güzel bir günde bu güzellikleri de paylaşmak istedik" denildi.

(İHA)

MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı
MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı
MSB, TCG Göksu fırkateynine eşlik eden sevimli dostları paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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