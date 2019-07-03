TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti

TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi.

TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında Norveç'in Harstad şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA
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