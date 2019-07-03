TCG Gökova'dan Norveç'e liman ziyareti
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, Norveç'e liman ziyareti gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında Norveç'in Harstad şehrine liman ziyareti gerçekleştirdi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
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