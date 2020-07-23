TCG Gemlik'ten Malta'ya liman ziyareti Türk Deniz Kuvvetleri firkateynlerinden TCG Gemlik, Malta'nın başkenti Valetta'ya liman ziyaretinde bulunuyor.

Türk Deniz Kuvvetleri firkateynlerinden TCG Gemlik, Malta'nın başkenti Valetta'ya liman ziyaretinde bulunuyor.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk donanma unsurları, uzun bir aradan sonra Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'ya liman ziyareti yaptı.

TCG Gemlik'in Valetta liman ziyareti sırasında, ev sahibi ülkenin güvenlik unsurlarıyla müşterek eğitimler de icra edildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da bugün F492 borda numaralı TCG Gemlik'i ziyaret ederek gemi komutanı Deniz Yarbay İlyas Ergel'den geminin faaliyetlerine dair bilgi aldı. Ziyarette Malta'ya akredite Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Deniz ve Hava Ataşesi Deniz İkmal Albay Erdal Elmacı da hazır bulundu.

TCG Gemlik Komutanı Deniz Yarbay Ergel ve gemi personeli, başkent Valetta'nın Marsa semtinde yer alan Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek anıta çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adreslerinden yapılan paylaşımda da "TCG Gemlik Fırkateyni tarafından 21-24 Temmuz 2020 tarihlerinde Valetta'ya liman ziyareti gerçekleştiriliyor. Liman ziyareti süresince, Malta Özel Unsur Komutanlığı ile deniz güvenliğine yönelik eğitimler icra ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Malta görüşme trafiği hızlandı

TCG Gemlik'in liman ziyareti, Türkiye ile Malta arasında görüşmelerin sıklaşmasının ardından geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler 4 Temmuz'da adayı ziyaret ederken, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri de 20 Temmuz'da Ankara'ya gelerek hem Akar hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo da 14 Temmuz'da Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA