TCG Gediz ile İtalya fırkateyninden Akdeniz'de geçiş eğitimleri
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TCG Gediz ile İtalya fırkateyninden Akdeniz'de geçiş eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı TCG Gediz fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında Akdeniz'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

24.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:30
TCG Gediz ile İtalya fırkateyninden Akdeniz'de geçiş eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı TCG fırkateyni ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında 'de geçiş eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun Deniz Muhafızı Harekatı'na destek sağlayan Türk Deniz Görev Kuvveti unsurlarından TCG Gediz fırkateynimiz ile İtalyan fırkateyni ITS Virginio Fasan arasında 23 Ocak 2020 tarihinde Orta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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