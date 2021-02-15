TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı
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TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı

15.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:24

-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - TCG GAZİANTEP fırkateyni ESPS CRISTOBAL COLON ve HS KOUNTOURIOTIS fırkateynleri ile birlikte 18 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı.

-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - TCG GAZİANTEP fırkateyni ESPS CRISTOBAL COLON ve HS KOUNTOURIOTIS fırkateynleri ile birlikte 18 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı.

TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı
TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı
TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı
TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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