TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı
15.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:24
-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - TCG GAZİANTEP fırkateyni ESPS CRISTOBAL COLON ve HS KOUNTOURIOTIS fırkateynleri ile birlikte 18 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı.
-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - TCG GAZİANTEP fırkateyni ESPS CRISTOBAL COLON ve HS KOUNTOURIOTIS fırkateynleri ile birlikte 18 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı