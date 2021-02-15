TCG GAZİANTEP fırkateyni, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı

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-MSB tarafından paylaşılan video ANKARA - TCG GAZİANTEP fırkateyni ESPS CRISTOBAL COLON ve HS KOUNTOURIOTIS fırkateynleri ile birlikte 18 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yaptı.