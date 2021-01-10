TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor

TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat...

TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı

FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı

TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı