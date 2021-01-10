TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor
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TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor

10.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:39

TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat...

TCG FATİH fırkateyninin fotoğrafı

FATİH sondaj gemisinin fotoğrafı

TCG FATİH fırkateyninin FATİH sondaj gemisine refakat etmesi (fotoğraf) ANKARA - Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateyni, TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemisine refakat ve koruma görevine devam ediyor.

TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor
TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor
TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor
TCG FATİH fırkateyni, FATİH sondaj gemisine refakat ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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