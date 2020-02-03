TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da
Haberler » Güncel » TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da - Haber

TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere Samsun'a geldi.

03.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:42
TCG Batıray Denizaltısı Samsun'da

Uyum Harekatı kapsamında TCG Batıray Denizaltısı liman ziyareti gerçekleştirmek üzere 'a geldi.


Samsun'a gelen TCG Batıray (S-349) isimli denizaltı akşam saatlerinde limana demir attı. 7 Şubat'a kadar Samsun'da bulunacak denizaltı, 4 Şubat Salı günü 10.00–12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde, 05 Şubat Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatlerinde 6 Şubat Perşembe günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler