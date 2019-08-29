TCG Barbaros Ordu'da

29.08.2019 18:59

Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu'ya gelen TCG Barbaros (F-244) Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Ordu Vali Seddar Yavuz'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Ordu Valiliği ziyaretinde ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından valilik makamına geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Seddar Yavuz, Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu ile bir süre sohbet etti. Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün boyunca Ordu'da olacaklarını söyleyen Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, "Karadeniz Uyumu Harekatı" ve ziyaret programı hakkında Vali Yavuz'a detaylı bilgi verdi.



Şehit ve Gazi aileleri onuruna yemek verildi



Bu ziyaretin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 3 gün boyunca Ordu'da demirleyecek olan TCG Barbaros (F-244) gemisine ziyarette bulundu. Vali Yavuz, gemiye gelişinde Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu ve gemi personeli tarafından karşılandı.



Deniz Yarbay Değirmencioğlu'ndan geminin özellikleri hakkında bilgi alan Vali Seddar Yavuz, daha sonra beraberinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Askerlik Şube Başkanı Yarbay Ahmet Meydan ile birlikte gemide şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.



TCG Barbaros F-244 Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu yemekte yaptığı konuşmada, Ordu'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun başlangıç günü olduğunu hatırlattı.



30 Ağustos'un aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetler Günü olduğunu hatırlatan Deniz Yarbay Değirmencioğlu, "Eğer şu anda TCG Barbaros, 16 tane firkateynimiz mavi vatanda Türk bayrağını özgürce dalgalandırıyorsak, vatanımızı savunuyorsak, bu şehitlerimizin ebediyete intikal eden gazilerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ruhları şad olsun. Haklarını ödemeyemeyiz, her zaman da bunu söylüyoruz. Siz de yakınları olarak evet acı ama bence de çok gurur verici bir makam şehitlik, gazilik. Yarın malumunuz çok anlamlı bir gün. Hem TSK günü hem de Anadolu'nun 26 Ağustos 1071 Türk toprağı olmasından sonra, modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun başlangıç günü. Bu anlamlı günde Ordu'da bulunmaktan da çok mutluyuz. Bir kısım arkadaşlarımız, ben dahil rütbe alacağız. Bu anlamlı günü Ordu'da yaşamak ayrıca gurur vericidir" diye konuştu.



TCG Barbaros (F-244) Gemisi, 30-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık tutulacak. TCG Barbaros Gemisi, 1 Eylül 2019 tarihinde demir alarak Ordu'dan ayrılacak. - ORDU

Kaynak: İHA