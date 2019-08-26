TCG Barbaros Firkateyni İnebolu'da

26.08.2019 11:42

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Barbaros Firkateyni iki günlük ziyaret programı için İnebolu'ya geldi.

Sabah saatlerinde İnebolu açıklarında demirleyen geminin komutanı Deniz Yarbay Onur Değirmencioğlu, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u ziyaret etti.

Ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

İnebolu açıklarında demirleyen TCG Barbaros Firkateyni halkın ziyaretine de açıldı. İnebolu Limanı'ndan botlarla firkateyne taşınan vatandaşlar, gemiyi gezerek askeri yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA