Tcg Barbaros Fırkateyn'i Gazimağusa Limanı'na Demirledi
- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.
- TCG Barbaros Fırkateyn'i ile TCG Bartın Korveti, Akdeniz Kalkan'ı Harekatı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa Limanı'na demirledi.
TCG Barbaros F 244 adlı gemi, bugün ve yarın 14.00 ile 17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Gemiler, ziyaretçilerden sonra limandan ayrılacak. - Karahasan
Kaynak: DHA